Курский филиал МТС возглавил Семен Розенберг

Директором филиала МТС в Курской области назначен Семен Розенберг. Об этом сообщила пресс-служба компании. На этом посту он сменил Александра Коренецкого, который управлял филиалом с декабря 2020 года.

Семен Розенберг родился в 1980 году. Окончил Московский технологический институт ВТУ и Омский государственный агроуниверситет имени Столыпина. В сфере телекоммуникаций работает с 2008 года. До прихода в МТС были директором B2B/B2G в одном из филиалов компании «Ростелеком».

В курском филиале МТС Семен Розенберг будет отвечать за общее руководство, управление мобильным и фиксированным бизнесом и реализацию бизнес-стратегии компании. Основными направлениями станут внедрение инновационных продуктов и услуг, экосистемы цифровых сервисов, облачных технологий, IoT, Big Data, мобильных и фиксированных услуг связи. «На территории Курской области сосредоточены ключевые для экономики страны промышленные предприятия, регион широко известен своей продукцией сельского хозяйства, добывающими предприятиями и выработкой электроэнергии. Для успешной работы этих объектов и развития региона необходима качественная связь и передовые цифровые сервисы», — отметил директор по региональному управлению МТС Андрей Перагов.

Александр Прытков

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