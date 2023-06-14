Вьетнамская компания может возвести в Тамбовской области предприятие по производству кормов для животных за 1 млрд рублей

Правительство Тамбовской области и АО «Лемниската» подписали соглашение об организации в регионе производства кормов для кошек, собак и других домашних животных. В проект «на текущем этапе» планируется вложить 1 млрд руб., сообщили в облправительстве.

Юрлицо является «резидентом в Тамбове» вьетнамской компании «Вьет-Нга», говорится в сообщении. Оно уже приобрело готовые помещения, в которых планирует провести ремонт и в июле-августе начать установку оборудования. Первую очередь производства кормов могут запустить уже в сентябре 2023 года. В 2024 году планируется дальнейшее наращивание производства; численность сотрудников может вырасти с 200 до 500 человек.

По данным Kartoteka.ru, АО «Лемниската» зарегистрировано в августе 2022 году в Москве. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Гендиректор — Роман Воробьев. Единственный акционер — Мария Брусенцова, также владеющая рядом московских фармацевтических и юридических компаний.

Олег Мухин

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте