В Курске власти нашли временных перевозчиков на 14 маршрутов общественного транспорта

Областное казенное учреждение «Центр транспортных услуг» подвели итоги семи торгов на работу по 14 маршрутам Курска. Контракты получили местные перевозчики, следует из аукционной документации.

Общая начальная цена контрактов составила 19,8 млн руб. На некоторые торги заявились несколько участников, в результате общая цена снизилась до 15,7 млн. Все контракты достались местным компаниям.

На девяти маршрутах они будут работать до 31 августа, на четырех — до 31 июля, на одном — до 30 ноября. Большинство договоров действует до осени, последний до конца года.

По три маршрута получили индивидуальные предприниматели Сергей Афанасьев, Павел Пыжов и Николай Свиридов. Первые два стали единственным участникам торгов и взял контракты по начальной цене в 3,3 и 3,8 млн руб. Николай Свиридов соревновался с одним из участников: тот не снизил цену в 5 млн, а победитель предложил 4,97 млн. Два маршрута по начальной цене в 1,1 млн достались единственному участнику торгов Александру Белоусову.

По одному маршруту получили подконтрольное властям АО «Курское пассажирское автотранспортное предприятие №1», ООО «Транспродуктсервис» Ирины Овчинниковой и Сергея Шепелева и ИП Дмитрий Ольховиков.

Областное предприятие было единственным участником аукциона и взяло контракт по начальной цене в 737,6 тыс. руб.

На торги, где победил Дмитрий Ольховиков, заявились три участника. Начальная цена составляла 3,6 млн руб. Проигравшие предложили 1,8 и 1,2 млн, победитель снизил цену в 2,3 раза до 1,61 млн.

Чтобы выиграть торги на 2,1 млн руб. «Транспродуктсервис» упала в 2млн раз — до 0,01 руб. Его конкурент был готов работать за 61,7 тыс.

Ранее 13 июня курское управление СКР сообщило о возбуждении уголовного дела против неназываемых перевозчиков о хищении более 150 млн руб. субсидий, которые областной бюджет выделил по ложным отчетам в качестве компенсации оплаты проезда льготникам.

В мае власти подвели итоги 25 торгов на 34 маршрута по семилетним брутто-контрактам, по которым операторы транспорта получают средства на работу из бюджета, но туда же отдают всю выручку. Договоры по 22 аукционам на 11,4 млрд заключены с 12 местными индивидуальными предпринимателями и иногородним Волгоградским автобусным парком. На три аукциона с общей ценой 6,2 млрд на девять маршрутов не поступило заявок из-за проблемы с комплектующими для автобусов.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Перевозчики сохранили места».

Александр Прытков

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