В белгородском Шебекине после двухнедельного перерыва запускают холодное водоснабжение

С 14 июня в городе Шебекино Белгородской области после двухнедельного перерыва возобновляется подача холодной воды в дома. Об этом сообщил вице-губернатор Константин Полежаев. Ранее это было невозможно из-за отсутствия электроэнергии, связанного с интенсивными обстрелами города: сотрудники водоканала ежедневно подвозили воду жителям.

«В связи с тем, что трубопроводы на протяжении длительного срока не были заполнены водой, руководством водоканала принято решение о полной промывке и дезинфекции системы.

Работы будут проводиться до конца недели. По их завершении вода будет проверяться на соответствие нормативному качеству»,— рассказал господин Полежаев. В этот период будет подаваться вода только технического качества, непригодная для питья и приготовления пищи. После промывки качество воды будет нормализовано, уверяют власти.

Что происходит в Черноземье 14 июня в связи со спецоперацией на Украине — в онлайн-трансляции.

Олег Мухин