Владелец воронежского маслозавода Bunge Карен Ваценян получил контроль над «ЭксОйл Групп»

Владевший с 2019 года по 25% в ООО «Черноземье» и ООО «ТД "Черноземье" (структуры крупного производителя и экспортера растительных масел «ЭксОйл Групп») бывший посол России на Украине и экс-министр здравоохранения РФ Михаил Зурабов вышел из этого бизнеса. Информацию «Ъ» выяснил в ЕГРЮЛ.

В конце марта 2023 года доли Михаила Зурабова получил основной владельцу «ЭксОйл Групп» Карен Ванецян. Он не предоставил комментарий не предоставил. В компании «Кроннер», совладельцем которой является Михаил Зурабов, не ответили «Ъ».

«Черноземье» управляет маслоэкстракционным заводом мощностью переработки более 2 тыс. т. Предприятие может выпускать до 900 т растительного масла и до 740 т шрота в сутки. ТД «Черноземье», по данным «Ъ», в этом сезоне стал четвертым по экспорту подсолнечного масла в РФ с показателем 120 тыс. т в сентябре 2022 — марте 2023 года.

Консолидация «ЭксОйл Групп» может быть связана с покупкой Кареном Ваценяном воронежского маслоэкстракционного завода американской Bunge. Это предприятие мощностью 200 млн бутылок подсолнечного масла в год с брендами «Олейна» и Ideal перешло под контроль бизнесмена в феврале 2023 года. Карен Ваценян рассказывал РБК, что учредители «ЭксОйл Групп» изучают вопрос об интеграции бизнеса с бывшим активом Bunge. По словам собеседников «Ъ» на рынке, у «ЭксОйл Групп» были сильные позиции в экспорте сырого масла, а у бывшего завода Bunge — на локальном рынке масла в бутылке.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Из масла экстрактировался инвестор».

Александр Прытков

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