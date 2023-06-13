Главные новости за 13 июня. Белгород, Воронеж, Липецк, Курск, Орел

ФСБ раскрыла подготовку к диверсии на железных дорогах Белгородской и Курской областей.

«Коблик групп» приступила к строительству под Воронежем завода по производству тракторных прицепов за 1,5 млрд рублей.

Возглавлявшего с 2004 года воронежский «Электросигнал» Геннадия Потапова отстранили от должности.

Курских перевозчиков заподозрили в хищении 150 млн рублей субсидий на льготный проезд.

Спикер Липецкого облсовета Дмитрий Аверов выиграл праймериз «Единой России» перед довыборами в Госдуму.

Подмосковная «Хатман групп» реконструирует белгородский институт МВД за почти 310 млн рублей.

В Орле до суда дошло дело о хищении финансовой пирамидой 232 млн рублей.