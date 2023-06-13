Подмосковная «Хатман групп» реконструирует белгородский институт МВД за почти 310 млн рублей

Победителем торгов на реконструкцию здания Белгородского юридического института МВД имени И.Д. Путилина с пристройкой общежития на 850 мест стало АО «Хатман групп» Анны Хиле из Химок. Договор находится на стадии подписания поставщиком, следует из аукционной документации.

Начальная цена контракта составляла 367,4 млн руб. На торги заявились два участника. После начала спецоперации в документации раскрывается только победитель. Компания «Хатман групп» снизила цену на 56,9 млн до 310,4 млн. Его конкурент готов был сделать работы за 312,3 млн. Подрядчику предстоит до 2 июня 2025 года выполнить работы в десятиэтажном здании.

Ранее «Хатман групп» получила контракт на строительство межкафедрального полигонного комплекса для белгородского института МВД. Стоимость этих работ составит 451,2 млн руб.

Александр Прытков

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