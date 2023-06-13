Возглавлявшего с 2004 года воронежский «Электросигнал» Геннадия Потапова отстранили от должности

Совет директоров (СД) воронежского АО «Электросигнал» (входит в состав дивизиона «Связь» в рамках интегрированной структуры АО «Концерн “Созвездие“», подконтрольного «Ростеху») принял решение приостановить полномочия 60-летнего Геннадия Потапова на посту гендиректора. Согласно сообщению общества, временным гендиректором с 14 июня назначен Игорь Гуренко, заместитель технического директора предприятия — на срок до избрания главы предприятия в установленном порядке.

Геннадий Потапов возглавлял предприятие с 2004 года практически бессменно. На тот момент господин Потапов стал компромиссной фигурой для двух групп тогдашних акционеров — воронежских миноритариев и ЗАО «Электросигнал-холдинг» (Новосибирск). Лишь однажды, в 2009 году, по итогам голосования он уступил пост Владимиру Шуваеву, который до этого занимал пост начальника конструкторского объединения концерна «Созвездие». Впрочем, уже в конце 2009-го господин Потапов снова возглавил «Электросигнал». Отметим, что несколько лет назад Геннадий Потапов также лишился 4,8% акций предприятия.

ОАО «Электросигнал» специализируется на разработке и производстве интеллектуальных систем управления и средств радиосвязи КВ, УКВ и СВЧ диапазонов для силовых структур и общетехнического применения. Завод выпускает более 200 самостоятельных изделий. Контролируется концерном «Созвездие» — ему принадлежит 89,82% акций. Выручка в 2022 году составила 4,5 млрд руб. (6,8 млрд руб. в 2021-м), чистая прибыль — 14,1 млн руб. (334,4 млн руб. в 2021-м). Дивиденды по итогам года СД рекомендовал не выплачивать.

Мария Старикова

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