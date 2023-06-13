Курских перевозчиков заподозрили в хищении 150 млн рублей субсидий на льготный проезд

Курское управление СКР возбудило уголовное дело «по факту совершения сотрудниками транспортных организаций и индивидуальными предпринимателями» из числа местных перевозчиков хищения более 150 млн руб. бюджетных средств (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Об этом сообщили в ведомстве.

Имена фигурантов не раскрываются. Ранее председателю СКР Александру Бастрыкину был представлен доклад о проверке фактов мошенничества.

По версии следствия, с 1 января 2021 по 30 апреля 2023 года «лица из числа сотрудников транспортных организаций и индивидуальных предпринимателей» совместно с «иными лицами» внесли заведомо ложные сведения в автоматизированную систему контроля оплаты проезда «посредством неоднократного использования подложных льготных проездных документов», зарегистрированных на жителей Курской области.

После этого подозреваемые предоставили в региональное министерство транспорта и автомобильных дорог отчеты с ложными сведениями о фактически понесенных затратах на перевозку льготников. Введенные в заблуждение чиновники перечислили перевозчикам субсидии на возмещение затрат. Ущерб областному бюджету превысил 150 млн руб.

Сейчас, отметили в ведомстве, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и лиц, причастных к совершению преступления.

О том, как власти перевели операторов общественного транспорта Курска на брутто-контракты, читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Перевозчики сохранили места».

Александр Прытков

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте