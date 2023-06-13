В Орле до суда дошло дело о хищении финансовой пирамидой 232 млн рублей

Заводской райсуд Орла рассмотрит уголовное дело против одного из руководителей кредитного потребительского кооператива (КПК) «Сберегательный союз» о хищении более 232 млн рублей (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Имя фигуранта не раскрывается. По данным Kartoteka.ru, КПК «Сберегательный союз» зарегистрирован в Орловской области в октябре 2017 года. Председателем правления является Олег Боровской. Он также возглавляет КПК «Сберегательный союз» в Ростовской области, который сейчас находится в стадии банкротства.

По версии следствия, с ноября 2017 по февраль 2022 года в пяти регионах, в том числе в Орловской области, КПК «осуществлял противоправную деятельность» и фактически работал по принципу финансовой пирамиды. Он был создан обвиняемым совместно с другими лицами, уголовное дело которых выделено в отдельное производство.

В прокуратуре рассказали, что сообщники, используя рекламу и «иные средства конспирации, создающие мнимое впечатление о надежности и сверхприбыльности кооператива», привлекали в качестве пайщиков граждан преимущественно пенсионного возраста. Они открывали в КПК вклады по обещания высокой доходности от процентов. Однако фигуранты похищали средства и расходовали по своему усмотрению, считает следствие.

По данным ведомства, от мошенничества пострадало 539 человек. Ущерб им оценивается в более чем 232 млн руб.

О приговоре за организацию другой орловской финансовой пирамиды читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Иван Недокопов

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