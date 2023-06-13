ФСБ раскрыла подготовку к диверсии на железных дорогах Белгородской и Курской областей

Федеральная служба безопасности РФ задержала по подозрению в государственной измене (ст. 275 УК РФ) и приготовлению к диверсии (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ) бывших работников одной из организаций оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщили в ФСБ.

Имена фигурантов не раскрываются. По данным ведомства, они являются гражданами России и агентами Главного управления разведки Минобороны Украины. Следствие подозревает их в передаче иностранной разведке технической документации и образцов изделий военного назначения, применяемых при создании вооружений и военной техники, используемых российскими Воздушно-космическими силами. Кроме того, им вменяется подготовка к совершению взрывов, направленных на повреждение железнодорожных путей в приграничных Белгородской и Курской областях. Эти дороги используются для снабжения участников спецоперации, отметили в ведомстве.

У подозреваемых изъяты пластичное взрывчатое вещество общей массой более 4 кг, четыре взрывателя, конструкторская документация и изделия военного назначения, а также $150 тыс.

Фигуранты заключены под стражу и дают признательные показания, добавили в ФСБ.

Подробнее о происходящем в приграничье читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков

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