Минфин хочет лишить выработанные месторождения, на которые приходится более четверти добычи нефти в РФ, налоговых льгот, узнал «Ъ». Ведомство предлагает перенести срок вступления в силу вычета из НДПИ на три года. По оценкам экспертов, перенос может принести бюджету примерно 460 млрд руб. в течение трех лет. О предложении Минфина

Минобороны подписало контракты еще с семью добровольческими подразделениями. Накануне был подписан первый такой контракт — с отрядом «Ахмат».

В первом квартале активы нерезидентов на брокерских счетах российских брокеров увеличились на 35%, до 863 млрд руб., выяснил «Ъ». Основной рост пришелся на счета юридических лиц, в четыре—восемь раз увеличились активы компаний из ОАЭ, Виргинских и Каймановых Островов. Подробнее

753 млрд руб. получил российский бюджет от дивидендов компаний с госучастием в 2022 году. Это в 2,2 раза больше, чем в 2021-м. Лидерами по платежам стали «Газпром» (463,6 млрд руб.) и «Роснефтегаз» (142,8 млрд руб.), который управляет 40,4% акций «Роснефти», 11% «Газпрома» и 26,4% «Интер РАО».

Стоимость российского подсолнечного масла снизилась примерно на 18%, до $710–740 за тонну. Цена приблизилась к значениям мая 2020 года. О причинах

В ОАЭ самую высокую башню в мире Бурдж-Халифа подсветили в российский триколор. Судя по соцсетям компании—строителя башни, это произошло впервые с 2020 года (украинский флаг последний раз подсвечивался в 2021-м). В поздравлении на английском языке российский народ не называют дружественным в отличие от поздравления на арабском.

О предстоящих 13 июня важнейших событиях — в анонсах «Ъ».