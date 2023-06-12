В ОАЭ самую высокую башню в мире подсветили в российский триколор

Самая высокая башня в мире Бурдж-Халифа в Дубае в День России была подсвечена в цвета российского флага. Видеозапись опубликована на страницах башни в Facebook и Instagram (соцсети принадлежат Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Кроме того, в цвета российского триколора было подсвечено здание Национальной нефтяной компании Абу-Даби в столице ОАЭ.

Башня Бурдж-Халифа является самым высоком в мире зданием. Она насчитывает 163 этажа. Строительство велось в 2004–2010 годах. Стоимость составила $1,5 млрд. Башню подсвечивают по случаю праздничных дат различных стран.

Соцсети башни ведет компания-строитель Emaar. Она поздравила россиян с «Днем народного единства». 12 июня в РФ отмечается День России, а День народного единства празднуется 4 ноября. Текст поздравления на арабском и английском языках отличается. Так, в версии на английском языке российский народ не называется дружественным.

В поздравлении на арабском говорится: «Сегодня вечером мы присоединяемся к празднованию дружественного народа России по случаю Дня народного единства в Бурдж-Халифе. Сегодня мы вспоминаем древнюю историю, культуру и замечательные достижения русского народа искренними пожеланиями радости, единства и процветания» (перевод «РИА Новости»).

На английском языке приводится другой текст поздравления: «Сегодня вечером Бурдж-Халифа празднует богатую историю, яркую культуру и выдающиеся достижения России. Желаем российскому народу запоминающегося праздника и будущего, проложенного единством и процветанием».

День России отмечается с 1992 года 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. С 1991 года 12 июня является нерабочим днем.

Леонид Уварчев