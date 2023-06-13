«Газпром» и «Роснефтегаз» стали крупнейшими плательщиками дивидендов в бюджет в 2022 году

Счетная палата опубликовала перечень крупнейших плательщиков дивидендов в российский бюджет. Лидерами стали «Газпром», «Роснефтегаз» и «Транснефть». Всего в бюджет поступило 753 млрд руб.— в 2,2 раза больше чем в 2021-м.

Лидеры по дивидендам в бюджет в 2022 году:

«Газпром» — 463,6 млрд руб. (61,6% поступлений);

«Роснефтегаз» (управляет активами нефтегазовых компаний: 40,4% акций «Роснефти», 11% «Газпрома», 26,4% «Интер РАО») — 142,8 млрд руб. (19%);

«Транснефть» — 59,8 млрд руб. (7,9%);

«РусГидро» — 14,4 млрд руб. (1,9%);

«Каспийский трубопроводный консорциум — Р» — около 12 млрд руб. (1,6%);

«Дом.РФ» — 10,4 млрд руб. (1,2%);

«Зарубежнефть» — 8,9 млрд руб. (1,2%);

«Ростелеком» — 5,7 млрд руб. (0,8%);

«Башкирская содовая компания» — 4,9 млрд руб. (0,6%);

«Гознак» — 3,2 млрд руб. (0,4%);

«Новороссийский морской торговый порт» — 2,1 млрд руб. (0,3%);

«Росзарубежнефть» — 1,7 млрд руб. (0,2%).

Счетная палата указала в докладе на риски для исполнения федерального бюджета в очередном финансовом году в связи с практикой инициирования выплат промежуточных дивидендов (.pdf). Пока прогнозируется, что по итогам 2023 года будет выплачено 444 млрд руб.

Доклад Счетной палаты касается исполнения бюджета в Росимуществе. Дивиденды от Сбербанка поступают в Фонд национального благосостояния, они не администрируются Росимуществом. В апреле 2023 года банк одобрил выплату рекордных дивидендов в объеме 565 млрд руб., половина пойдет в ФНБ.

В список плательщиков дивидендов впервые вошла «Росзарубежнефть», обратило внимание РБК. Компания была создана в 2020 году, дата ее регистрации совпала с передачей бывших венесуэльских активов «Роснефти» компании со 100% участием государства. Кроме того, Счетная палата раскрыла чистую прибыль «Роснефтегаза» и «Росзарубежнефти» за 2021 год, сами они не публиковали эту информацию. Первая получила 91,2 млрд руб., вторая — 3,49 млрд руб.

Леонид Уварчев