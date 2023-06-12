Главные новости за 12 июня. Кубань, Крым, Адыгея

В Краснодарском крае хакеры в очередной раз пустили в радиоэфир фейковое послание, информирует региональный оперштаб. Сообщения злоумышленников прозвучали в эфире радиостанций в Ейске, Анапе, Туапсе, Новопокровском, Кущевском, Гулькевичском районах.

Специалисты городского управления ЖКХ и спасатели ликвидируют последствия залпового дождя в Кропоткине. По данным пресс-службы ГУ МЧС по краю, в результате ливня подтоплено 10 придомовых территорий.

В водоемах Краснодарского края за сутки утонули два ребенка, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. Погибшим мальчикам 13 лет и 4 года.

Мэрия Геленджика подала иск к АО «Тандер» с требованием привести в первоначальное состояние самовольно перепланированные помещения в цокольном этаже многоквартирного дома №3 в микрорайоне «Парус». В помещениях расположен магазин сети «Магнит».

Новороссийские музыканты просят установить мемориальную доску на доме №178А по улице Видова, где вырос художник и участник группы «Кино» Андрей Крисанов.

В Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение из-за ливней, грозы и града. По данным регионального управления МЧС, комплекс неблагоприятных метеоявлений прогнозируется 13-14 июня.

В День России на Главной городской площади Краснодара создали карту страны из 30 тыс. бутонов роз.

Читайте нас в Telegram