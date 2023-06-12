В Кропоткине после ливня подтопило улицы и 10 дворов

Специалисты городского управления ЖКХ и спасатели ликвидируют последствия залпового дождя в Кропоткине, который прошел 12 июня.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по краю, в результате ливня подтоплено 10 придомовых территорий.

«Не справились ливневки. На месте работают ЖКХ, четыре человека и одна единица техники МЧС. Подтопления сегодня планируются устранить», – отметили в ведомстве.

В Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение из-за ливней, грозы и града. Комплекс неблагоприятных метеоявлений прогнозируется 13-14 июня.

Наталья Решетняк

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