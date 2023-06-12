Карту России из 30 тысяч бутонов роз собрали на площади Краснодара

В День России на Главной городской площади Краснодара создали карту страны из 30 тыс. бутонов роз. Фотографии публикуют городские паблики. Результаты будут поданы на регистрацию в реестре рекордов России и международной книге рекордов.

Цветочную инсталляцию можно будет наблюдать в течение сегодняшнего дня.

Ранее в пресс-службе мэрии Краснодара сообщали, что площадь карты составит более 40 кв. м. Для создания арт-объекта использовали бутоны, которые не проходят проверку качества на производстве.

В прошлом году в Краснодаре составили флаг России из 50 тыс. свежих бутонов роз. Эксперты «Интеррекорда» — главного депозитария Реестра рекордов России — зафиксировали мировой рекорд.

Всего 12 июня в честь празднования Дня России в Краснодарском крае организуют более 2 тыс. мероприятий. В городах и районах Кубани проходят автопробеги, квесты и интеллектуальные турниры, а также выставки и праздничные концерты.

Наталья Решетняк

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