Штормовое предупреждение из-за ливней и града продлено на Кубани до 14 июня

В Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение из-за ливней, грозы и града. По данным регионального управления МЧС, комплекс неблагоприятных метеоявлений прогнозируется 13-14 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

«Местами в крае ожидается сильный дождь, ливень, в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20 – 23 метров в секунду», – говорится в сообщении спасателей.

В семи районах Кубани – Мостовском, Лабинском, Курганинском, Усть-Лабинском, Отрадненском, Апшеронском и Туапсинском, а также в Геленджике ожидаются подъемы уровня воды в реках.

На сайте ГУ МЧС по краю размещена памятка, в которой прописаны основные меры безопасности при паводках.

Штормовое предупреждение из-за ливней и риска подтоплений действует в Краснодарском крае с 9 июня. Ранее экстремальные погодные условия стали причиной подтопления домовладений в нескольких районах Кубани и Адыгеи.

Наталья Решетняк

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