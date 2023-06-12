Мэрия Геленджика судится с «Магнитом» из-за незаконной перепланировки цокольного этажа многоэтажки

Администрация Геленджика подала иск к АО «Тандер» (операционная «дочка» розничной сети «Магнит») с требованием привести в первоначальное состояние самовольно перепланированные помещения в цокольном этаже многоквартирного дома №3 в микрорайоне «Парус». Информация об этом содержится в картотеке Арбитражного суда Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс.Карты Фото: Яндекс.Карты

Речь идет о помещениях, в которых расположен один из сетевых супермаркетов.

Определением суда по данному делу назначена судебная экспертиза. Эксперту поручено ответить на вопросы: какие стройматериалы применялись при перепланировек; возможно ли привести перепланированные нежилые помещения в первоначальное состояние; повлияла ли перепланировка на прочность несущих конструкций здания, не нарушаются ли противопожарные устройства, не затруднен ли доступ к инженерным коммуникациям, общедомовым сетям тепло- и водоснабжения и пр.

Ранее стало известно, что администрация Краснодара спустя два года проиграла спор в Арбитражном суде края о сносе одноэтажного здания в поселке Лазурный, арендатором которого является АО «Тендер».

В прошлом году администрация Сочи подала иск к АО «Тандер» о взыскании задолженности за пользование земельным участком. Как следует из материалов дела, речь идет об участке площадью 3 тыс. кв. м, расположенном в микрорайоне Бытха, назначение участка — торговый центр и автопаркинг. Кадастровая стоимость оценивается в 52,3 млн руб. Речь идет о задолженности, сформировавшейся с января 2018 по март 2022 года. Ее размер составляет 5,7 млн руб.

Наталья Решетняк

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