Новороссийцы просят установить памятную доску на доме, где жил художник и басист группы «Кино» Андрей Крисанов

Новороссийские музыканты просят установить мемориальную доску на доме №178А по улице Видова, где вырос художник, актер и музыкант Андрей Крисанов. Об этом «Ъ-Кубань» рассказал местный житель Александр Стряпухин.

«Надеемся, что памятная табличка на доме Андрея Крисанова будет установлена, за вклад в русскую культуру. Кстати, его мама сейчас живет в станице Каневской, но Новороссийск навещает. Думаю, ей тоже будет приятно, если табличку установят в память о сыне»,– отметил Александр Стряпухин.

Андрей Крисанов родился 30 июня 1966 года в Новороссийске. Учился в общеобразовательной школе №4 и осваивал ударные инструменты в музыкальной школе. В 17 лет он переехал в Ленинград, где вместе с друзьями детства Сергеем Бугаевым-Африка, Иналом Савченко и Сергеем Яньковым стал участником арт-группы «Новые Художники» Тимура Новикова. Основными направлениями творчества объединения были: первобытное искусство, примитивизм, экспрессионизм. Творческий путь Андрея Крисанова начался в легендарной галерее «Асса» на улице Воинова. В этот период сформировался стиль художника – изображение «квадратноголовых персонажей» на ярком фоне.

Андрей Крисанов известен ролями в кино в фильмах «Последний герой», «Асса» и «Рок», где сыграл самого себя.

Знакомство с группой «Кино» привело к тому, что Андрей Крисанов выменял несколько картин на бас-гитару и стал музыкантом. С 1986 года Крисанов создавал декорации для «Кино» и выступал на концертах как гитарист. Он стал автором обложки альбома Виктора Цоя «Группа крови».

В 1986 году наряду с другими ленинградскими художниками и музыкантами Андрей Крисанов получил в подарок от Энди Уорхола портрет Мерлин Монро и банку супа «Кэмпбелл» с автографами.

Андрей Кирсанов умер 7 августа 2018 года в Санкт-Петербурге. Причиной смерти стала онкология.

Наталья Решетняк

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