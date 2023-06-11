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Коммерсантъ FM
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Подоляк отверг инициативы Индонезии, Бразилии и африканских стран по урегулированию конфликта на Украине

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что мирные инициативы Индонезии, Бразилии и стран Африки не делают возможными переговоры с Россией. По его словам, для начала переговорного процесса, российские войска должны убраться с «чужой территории».

Михаил Подоляк

Михаил Подоляк

Фото: Anna Voitenko / Reuters

Михаил Подоляк

Фото: Anna Voitenko / Reuters

«Любой переговорный процесс с нынешним режимом в Москве невозможен. Он бессмыслен, опасен и смертелен — для Украины, для Европы, для международного права... Для этого вообще нет никаких "хрупко-российских", индонезийских, бразильских или африканских "основ". Агрессор должен убраться с чужой территории, окончательно потеряв собственную армию и репутацию страны, которую стоит опасаться»,— написал господин Подоляк в Twitter.

Ранее сегодня, 11 июня, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сейчас нет никаких предпосылок для мирных переговоров России и Украины.

За время российско-украинского конфликта было предложено уже несколько мирных инициатив. С ними выступали, в частности, Китай, страны Африки, Бразилия, Индонезия и Ватикан. Большинство мирных инициатив в первую очередь нацелены на прекращение боевых действий. Шесть африканских стран, выступивших с мирным планом, считают, что переговоры могут начаться без отвода российских войск с территорий, которые Киев считает своими.

Об африканской мирной инициативе — в материале «Ъ» «У мира глаза велики».

Эрдни Кагалтынов

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