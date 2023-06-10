МККК готов помочь населению на обоих берегах Днепра после разрушения Каховской ГЭС

Международный комитет Красного Креста (МККК) сообщил, что помогает жителям Херсона и поселка Нововоронцовка после разрушения Каховской ГЭС. МККК выразил готовность оказать гуманитарную помощь населению на обоих берегах Днепра.

«Мы отправляем оборудование, такое как трубы, емкости для воды, насосы и ремонтные комплекты, в Херсон и пострадавшие районы, а также продукты первой необходимости и медицинские товары… Группа специалистов в области здравоохранения, психического здоровья и водоснабжения направляется в Нововоронцовку»,— говорится в пресс-релизе организации.

В МККК добавили, что также обеспечивают поддержку аварийно-спасательных служб, чтобы помочь с разминированием наземных мин и неразорвавшихся боеприпасов, которые принесло паводковыми водами. «Мы готовы реагировать (на ЧП.— "Ъ") по обе стороны реки, в частности с оперативных баз в Одессе и Донецке»,— отметили в организации.

Каховская ГЭС обрушилась 6 июня. В Херсонской области действует режим ЧС, было эвакуировано более 6 тыс. человек. Врио губернатора области Владимир Сальдо оценил ущерб как минимум в 1,5 млрд руб. Россия и Украина обвиняют в случившемся друг друга, но у стран Европы пока нет доказательств причастности российской стороны. СКР возбудил дело по п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

Подробнее о ЧП — в материале «Ъ» «Дамба о двух концах».

Лаура Кеффер