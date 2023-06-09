Боррель заявил, что у него нет доказательств причастности РФ к подрыву Каховской ГЭС

Глава евродипломатии Жозеп Боррель признал, что у него нет доказательств причастности России к подрыву Каховской ГЭС. При этом, по его мнению, вряд ли это мог сделать кто-то другой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Плотина не была разбомблена, но разрушена взрывчаткой, установленной внутри камеры, где находятся турбины, и это находится под контролем России. Все указывает на то, что если это произошло там, где контролирует Россия, то вряд ли это мог быть кто-то другой... У меня нет реальных доказательств»,— сказал господин Боррель в интервью телеканалу RTVE.

Плотина Каховской ГЭС обрушилась рано утром 6 июня. Вода из Каховского водохранилища начала затапливать населенные пункты: почти полностью были затоплены города Новая Каховка, Алешки, Голая Пристань. Из-за затопления погибли 5 человек, 41 пострадал.

Россия и Украина обвиняют друг друга в подрыве ГЭС. Ранее сегодня, 9 июня, постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что провести расследование обстоятельств разрушения Каховской ГЭС «в условиях оккупации» невозможно. Он подчеркнул, что Украина ожидает полного сотрудничества со стороны «оккупационных властей» и хочет получить беспрепятственный доступ для эвакуации людей международными организациями, такими как ООН и Международный комитет Красного Креста.

Подробнее о катастрофе на Каховской ГЭС — в материале «Ъ» «Дамба о двух концах».

Эрдни Кагалтынов