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Коммерсантъ FM
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Боррель заявил, что у него нет доказательств причастности РФ к подрыву Каховской ГЭС

Глава евродипломатии Жозеп Боррель признал, что у него нет доказательств причастности России к подрыву Каховской ГЭС. При этом, по его мнению, вряд ли это мог сделать кто-то другой.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Плотина не была разбомблена, но разрушена взрывчаткой, установленной внутри камеры, где находятся турбины, и это находится под контролем России. Все указывает на то, что если это произошло там, где контролирует Россия, то вряд ли это мог быть кто-то другой... У меня нет реальных доказательств»,— сказал господин Боррель в интервью телеканалу RTVE.

Плотина Каховской ГЭС обрушилась рано утром 6 июня. Вода из Каховского водохранилища начала затапливать населенные пункты: почти полностью были затоплены города Новая Каховка, Алешки, Голая Пристань. Из-за затопления погибли 5 человек, 41 пострадал.

Россия и Украина обвиняют друг друга в подрыве ГЭС. Ранее сегодня, 9 июня, постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что провести расследование обстоятельств разрушения Каховской ГЭС «в условиях оккупации» невозможно. Он подчеркнул, что Украина ожидает полного сотрудничества со стороны «оккупационных властей» и хочет получить беспрепятственный доступ для эвакуации людей международными организациями, такими как ООН и Международный комитет Красного Креста.

Подробнее о катастрофе на Каховской ГЭС — в материале «Ъ» «Дамба о двух концах».

Эрдни Кагалтынов

Фотогалерея

Последствия прорыва Каховской ГЭС

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В районе разрушенной гидроэлектростанции уровень Днепра поднялся на 10 метров

В районе разрушенной гидроэлектростанции уровень Днепра поднялся на 10 метров

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Каховская ГЭС сразу после прорыва плотины

Каховская ГЭС сразу после прорыва плотины

Фото: Reuters

Дом культуры в Новой Каховке

Дом культуры в Новой Каховке

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

В Новой Каховке эвакуировали жителей около 600 домов

В Новой Каховке эвакуировали жителей около 600 домов

Фото: Администрация Новокаховского городского округа

Затопление в Новой Каховке

Затопление в Новой Каховке

Фото: Telegram-канал председателя правительства Херсонской области

Спасение собаки из затопленного района

Спасение собаки из затопленного района

Фото: Reuters

7 июня власти Новой Каховки сообщили о снижении уровня воды на 35 см

7 июня власти Новой Каховки сообщили о снижении уровня воды на 35 см

Фото: Reuters

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Северо-Крымский канал может обмелеть из-за разрушения ГЭС

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Северо-Крымский канал может обмелеть из-за разрушения ГЭС

Фото: Reuters

В зоне бедствия в Херсонской области находятся от 22 до 40 тыс. человек

В зоне бедствия в Херсонской области находятся от 22 до 40 тыс. человек

Фото: Reuters

Подтопленная улица в Херсонской области

Подтопленная улица в Херсонской области

Фото: Reuters

Село Корсунка в Херсонской области полностью ушло под воду из-за неконтролируемого сброса воды из Каховского водохранилища

Село Корсунка в Херсонской области полностью ушло под воду из-за неконтролируемого сброса воды из Каховского водохранилища

Фото: Reuters

По словам главы администрации Новой Каховки Владимира Леонтьева, человеческих жертв в Новокаховском городском округе из-за прорыва Каховской ГЭС удалось избежать лишь из-за того, что дамба разрушалась постепенно на протяжении пяти часов

По словам главы администрации Новой Каховки Владимира Леонтьева, человеческих жертв в Новокаховском городском округе из-за прорыва Каховской ГЭС удалось избежать лишь из-за того, что дамба разрушалась постепенно на протяжении пяти часов

Фото: Reuters

Местные жители пытаются проехать на велосипедах по затопленной дороге

Местные жители пытаются проехать на велосипедах по затопленной дороге

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Власти России и Украины обвиняют в случившемся друг друга

Власти России и Украины обвиняют в случившемся друг друга

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Из-за разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области введен режим ЧС

Из-за разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области введен режим ЧС

Фото: Felipe Dana / AP

СКР возбудил дело по статье о теракте, совершенном группой лиц по предварительному сговору и повлекшему причинение значительного имущественного ущерба и иных тяжких последствий

СКР возбудил дело по статье о теракте, совершенном группой лиц по предварительному сговору и повлекшему причинение значительного имущественного ущерба и иных тяжких последствий

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

В Новой Каховке минимум семь человек пропали без вести

В Новой Каховке минимум семь человек пропали без вести

Фото: Felipe Dana / AP

Эвакуация жителей из Херсона

Эвакуация жителей из Херсона

Фото: Felipe Dana / AP

Вид со спутника на индустриальный район Херсона до затопления

Вид со спутника на индустриальный район Херсона до затопления

Фото: Reuters

Вид со спутника на индустриальный район Херсона после затопления

Вид со спутника на индустриальный район Херсона после затопления

Фото: Reuters

Вид со спутника на юго-восточную часть Херсона до затопления

Вид со спутника на юго-восточную часть Херсона до затопления

Фото: Reuters

Вид со спутника на юго-восточную часть Херсона после затопления

Вид со спутника на юго-восточную часть Херсона после затопления

Фото: Reuters

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В районе разрушенной гидроэлектростанции уровень Днепра поднялся на 10 метров

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Каховская ГЭС сразу после прорыва плотины

Фото: Reuters

Дом культуры в Новой Каховке

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

В Новой Каховке эвакуировали жителей около 600 домов

Фото: Администрация Новокаховского городского округа

Затопление в Новой Каховке

Фото: Telegram-канал председателя правительства Херсонской области

Спасение собаки из затопленного района

Фото: Reuters

7 июня власти Новой Каховки сообщили о снижении уровня воды на 35 см

Фото: Reuters

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Северо-Крымский канал может обмелеть из-за разрушения ГЭС

Фото: Reuters

В зоне бедствия в Херсонской области находятся от 22 до 40 тыс. человек

Фото: Reuters

Подтопленная улица в Херсонской области

Фото: Reuters

Село Корсунка в Херсонской области полностью ушло под воду из-за неконтролируемого сброса воды из Каховского водохранилища

Фото: Reuters

По словам главы администрации Новой Каховки Владимира Леонтьева, человеческих жертв в Новокаховском городском округе из-за прорыва Каховской ГЭС удалось избежать лишь из-за того, что дамба разрушалась постепенно на протяжении пяти часов

Фото: Reuters

Местные жители пытаются проехать на велосипедах по затопленной дороге

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Власти России и Украины обвиняют в случившемся друг друга

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Из-за разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области введен режим ЧС

Фото: Felipe Dana / AP

СКР возбудил дело по статье о теракте, совершенном группой лиц по предварительному сговору и повлекшему причинение значительного имущественного ущерба и иных тяжких последствий

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

В Новой Каховке минимум семь человек пропали без вести

Фото: Felipe Dana / AP

Эвакуация жителей из Херсона

Фото: Felipe Dana / AP

Вид со спутника на индустриальный район Херсона до затопления

Фото: Reuters

Вид со спутника на индустриальный район Херсона после затопления

Фото: Reuters

Вид со спутника на юго-восточную часть Херсона до затопления

Фото: Reuters

Вид со спутника на юго-восточную часть Херсона после затопления

Фото: Reuters

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