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Главные новости за 9 июня

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) врезался в стену жилого дома в центре Воронежа на улице Белинского, 21. Была пробита стена квартиры, которая, по счастливому стечению обстоятельств, была нежилой. В ней шел ремонт. Громкий звук жители соседних домов услышали примерно в 10:05 пятницы, 9 июня.

По уточненным данным, осколками стекла в ходе инцидента в Воронеже были легко ранены три мирных жителя. Им оказали медицинскую помощь, но от госпитализации они отказались.

Власти Воронежа заявляют, что уже определили подрядчика проведения ремонта в жилом на улице Белинского, 21. Завтра он должен приступить к работам. По данным источников «Ъ-Черноземье» в городской власти, в качестве генподрядчика работ в доме на Белинского, 21 выбрано местное ООО «Воронеж группстрой». Эта компания была зарегистрирована всего несколько месяцев назад, она не раскрывает данных о штате сотрудников, а у ее бенефициара нет никаких других бизнес-проектов.

Днем 9 июня в Курске в районе нефтебазы упал украинский беспилотник, сообщил губернатор Роман Старовойт. По его словам, БПЛА «рухнул» на территории резервуарного парка, «не вызвав никаких повреждений и разрушений на объекте». Также в поселке Теткино Глушковского района Курской области ВСУ сбросили взрывное устройство с дрона на жилой дом, в нем были выбиты окна.

Октябрьский районный суд Тамбова рассмотрит дело гендиректора одного из крупнейших застройщиков региона ООО «СЗ "Компания Козерог"» Павла Горбунова, которого обвиняют в сокрытии от налоговиков около 8 млн руб. «Козерог» в прошлом году занял второе место по объему ввода жилья в Тамбовской области.

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что часть производства на местном заводе ООО «Экотекс» в конце декабря будет перевезена на площадку ООО «Суртекс Родники» в Ивановской области.

В Воронежской области около 1,7 тыс. га земли включат в черту Нововоронежа для строительства еще двух энергоблоков АЭС.

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