Главу крупного тамбовского застройщика «Козерог» обвиняют в сокрытии средств от налоговой

Октябрьский районный суд Тамбова рассмотрит дело гендиректора одного из крупнейших застройщиков региона ООО «СЗ "Компания Козерог"» Павла Горбунова, которого обвиняют в сокрытии от налоговиков около 8 млн руб. «Козерог» в прошлом году занял второе место по объему ввода жилья в Тамбовской области.

Как сообщили в прокуратуре региона, утвердившей обвинительное заключение по делу, господина Горбунова обвиняют в сокрытии «в крупном размере» денежных средств организации, за счет которых «должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам» (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ, максимальное наказание — три года лишения свободы).

По версии следствия, руководитель застройщика направил 8 млн руб. «на цели, не связанные с уплатой налогов и страховых взносов», хотя «знал об имеющейся у общества налоговой задолженности».

В июне «Козерог» Павла Горбунова был признан банкротом по иску Сбербанка. Долг перед кредитной организацией составил почти 487 млн руб. Столько же в реестре требований кредиторов у обанкроченной ранее управляющей компании «Новый дом», которая также принадлежит господину Горбунову. Также банкротом стала его компания «Жилищная инициатива-5», производящая стройматериалы. Проблемы у «Козерога» возникли еще несколько лет назад, а усилившееся падение рынка привело к тому, что масштабы бизнеса начали его же «подъедать», отмечают участники рынка.

Подробнее о деятельности компании — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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