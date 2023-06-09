Около 1700 гектаров земли включат в черту Нововоронежа для строительства еще двух энергоблоков АЭС

На рассмотрение депутатов Воронежской облдумы представлен законопроект об изменении границ Нововоронежа и прилегающих к нему Каширского и Острогожского районов. Как пояснили «Ъ-Черноземье» в правительстве региона, в границы города атомщиков должны войти в сумме около 1,7 тыс. га земли, необходимых для запланированного возведения еще двух энергоблоков Нововоронежской АЭС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В состав городского округа собираются включить части смежных земель: около 700 га в Каширском районе и около 1 тыс. га – в Острогожском. Мера связана с перспективой строительства двух энергоблоков НВ АЭС, предусмотренных стратегией развития госкорпорации «Росатом» до 2050 года. «Процедура учета мнения населения по вопросу изменения границ муниципальных образований, предусмотренная ст. 12 федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", соблюдена»,– уточнил руководитель областного департамента архитектуры и градостроительства Андрей Еренков.

Законопроект депутаты предполагают принять в двух чтениях. Это не потребует внесения изменений в иные законодательные акты региона и дополнительных расходов средств облбюджета. В облправительстве напомнили, что к концу 2030-х годов на Нововоронежской АЭС планируется остановить последние энергоблоки советского периода (№4 и 5) и ввести в эксплуатацию по крайней мере один из двух новых мощностью 1200 МВт. Поэтому готовится земельный участок для сооружения пятой очереди атомной станции (энергоблоков №8 и 9).

Владимир Зоркий