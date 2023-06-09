ВСУ дважды за день атаковали Курскую область с воздуха

Днем 9 июня в Курске в районе нефтебазы упал украинский беспилотник, сообщил губернатор Роман Старовойт. По его словам, БПЛА «рухнул» на территории резервуарного парка, «не вызвав никаких повреждений и разрушений на объекте». На место были вызваны дежурные группы спецслужб.

На данный момент на нефтебазе «ситуация под контролем», заверил губернатор. Позже он рассказал в соцсетях, что в поселке Теткино Глушковского района вооруженные силы Украины сбросили взрывное устройство. В результате в одном жилом доме были выбиты окна. «Обязательно в кратчайшие сроки окажем помощь с ремонтом»,- пообещал глава региона.

Сегодня БПЛА также атаковали Воронежскую и Белгородскую области.

Владимир Зоркий