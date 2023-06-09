Число пострадавших от попадания беспилотника в дом в Воронеже выросло до трех

Власти уточнили данные о пострадавших в результате падения беспилотного летательного аппарата в центре Воронежа на улице Белинского. Как сообщил губернатор Александр Гусев, всего троих мирных жителей посекло осколками стекла. Им была оказана помощь на месте инцидента, от госпитализации они отказались. Первоначально сообщалось о двух пострадавших.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Олег Мухин / Коммерсантъ Фото: Олег Мухин / Коммерсантъ Фото: Олег Мухин / Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 3 Фото: Олег Мухин / Коммерсантъ Фото: Олег Мухин / Коммерсантъ Фото: Олег Мухин / Коммерсантъ

БПЛА врезался в жилой дом на Белинского, 21. Как передает корреспондент «Ъ-Черноземье» со ссылкой на жителей дома, БПЛА врезался в стену в районе квартиры №25. Она была нежилой, в ней делали ремонт. В соседней квартире от места попадания дрона находились бабушка с внуком, также в расположенном рядом офисном центре осколками стекла посекло фасады.

Громкий звук жители соседних домов услышали примерно в 10:05 пятницы, 9 июня. Дом на улице Белинского находится рядом с главным корпусом Воронежского государственного университета. В этом же квартале в центре города на соседней улице Володарского расположены управления ФСБ и МВД по Воронежской области.

Сергей Калашников, Олег Мухин

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте