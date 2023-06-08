Главные новости за 8 июня. Белгород, Воронеж, Орел

Губернатор Орловской области Андрей Клычков встретился с президентом России Владимиром Путиным и объявил о планах пойти на второй губернаторский срок: «У меня в этом году выборы, если поддержите, с удовольствием буду реализовывать, и для жителей чтобы были изменения в жизни».

Против бывшего мэра Белгорода и экс-гендиректора Белгородской ипотечной корпорации Антона Иванова возбудили новые уголовные дела о взятке и превышении полномочий.

В правительстве Белгородской области заявили, что опубликованное в нескольких крупных telegram-каналах обращение губернатора Вячеслава Гладкова к главе частной военной компании «Вагнер» Евгению Пригожину с просьбой отправить отряды ЧВК для защиты границы региона является «фейком».

Основное юрлицо одного из крупнейших воронежских застройщиков АО СЗ «ДСК» (основано сенатором от Воронежской области Сергеем Лукиным) по итогам 2022 года увеличило финпоказатели. Выручка увеличилась на 17%, до 6,4 млрд руб., чистая прибыль выросла на 8% и составила 1,1 млрд руб.

В Краснояружском районе Белгородской области сразу два населенных пункта подверглись атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе. В одном из них был ранен пастух.

Новый опытный Ил-96-400М с удлиненным фюзеляжем, созданный в рамках программы модернизации самолетов семейства Ил-96, готовится к первому полету на площадке воронежского авиазавода.

Заключенный под стражу авторитетный белгородский предприниматель Владимир Тебекин обжаловал решение Мещанского районного суда Москвы о его аресте.