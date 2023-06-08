Новый опытный Ил-96-400М готовят к первому полету на воронежском авиазаводе

Новый опытный Ил-96-400М с удлиненным фюзеляжем, созданный в рамках программы модернизации самолетов семейства Ил-96, готовится к первому полету на площадке воронежского авиазавода, филиала ПАО «Ил» (входит в дивизион транспортной авиации подконтрольного «Ростеху» ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация»). Об этом сообщили в пресс-службе ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК).

«Самолет окрашен в новую ливрею в фирменном стиле ОАК. На самолет установлено современное российское бортовое радиоэлектронное оборудование, в том числе новый комплекс авионики и другие системы и комплектующие»,— сообщили в ОАК.

На какую именно дату запланирован испытательный полет, в корпорации не уточнили.

Недавно стало известно, что в Воронеже могут организовать отдельную площадку для центра специализации по производству мотогондол с отечественными двигателями, созданными на базе ВАСО. По данным источников «Ъ-Черноземье» в региональной власти, возведение объекта может потребовать 9,3 млрд руб. Разместить производство мотогондол предлагается на территории промпарка «Масловский» под Воронежем. Необходимость отдельного корпуса в ходе встречи объяснялась необходимым увеличением объемов выпуска мотогондол для отечественных самолетов с российскими авиационными двигателями.

Мария Старикова