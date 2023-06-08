Основное юрлицо крупного воронежского застройщика ДСК увеличило чистую прибыль до 1,1 млрд рублей

Основное юрлицо одного из крупнейших воронежских застройщиков АО СЗ «ДСК» (основано сенатором от Воронежской области Сергеем Лукиным) по итогам 2022 года увеличило финпоказатели, следует из данных Rusprofile. Выручка общества увеличилась на 17%, до 6,4 млрд руб., чистая прибыль выросла на 8% и составила 1,1 млрд руб. В 2021 году компания получила 5,5 млрд руб. выручки и около 1 млрд руб. чистой прибыли.

Компания сократила дебиторскую задолженность на 1% — до 4 млрд руб. Кредиторская задолженность также сократилась (на 45%) и составила 4,7 млрд руб.

Несмотря на снижение объемов ввода многоквартирного жилья в 2022 году, воронежский ДСК остался лидером Черноземья по этому показателю. Компания, следует из данных Единого ресурса застройщиков, единственная сдала более 200 тыс. кв. м. По объемам текущего строительства ДСК в 2022 году является вторым в регионе (как и годом ранее) со 186 тыс. кв. м. Застройщик снизил показатель на 31 тыс. (по версии ЕРЗ) или на 11 тыс. («Дом.РФ»). При этом в Черноземье компания опустилась со второго на третье место. Крупнейшие текущие проекты ДСК — строительство жилых комплексов «Яблоневые сады» и «Ленинградский квартал» в Воронеже, часть многоэтажек уже сдана. Недавно стало известно, что ДСК возведет в облцентре радиотерапевтический корпус для онкодиспансера за 1,3 млрд рублей и общежитие МВД на 500 мест в Воронеже стоимостью 999,6 млн руб.

О том, почему большинство девелоперов снизили объемы текущего строительства, читайте в публикации «Ъ-Черноземье».

Мария Старикова