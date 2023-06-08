Против бывшего мэра Белгорода возбудили новые уголовные дела о взятке и превышении полномочий

Управление Следственного комитета России (СКР) по Белгородской области на основании материалов регионального УФСБ возбудило новые уголовные дела о взятке и превышении должностных полномочий (с.290 УК РФ, ст. 286 УК РФ) против бывшего генерального директора Белгородской ипотечной корпорации (БИК) и экс-мэра Белгорода Антона Иванова, следует из сообщения ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, во время работы в БИК господин Иванов в качестве вознаграждений за заключение договоров подряда на выполнение работ по строительству домов, договоров займа, а также за общее покровительство деятельности получил от руководителя строительной фирмы взятки в виде имущества стоимостью более 350 тысяч руб. Кроме того он якобы осуществил действия, направленные на продажу земельных участков АО «БИК» по заниженной стоимости. Ущерба государству следствие оценивает в более чем 12 млн руб.

Антон Иванов находится под стражей с начала марта по обвинению во взятке. По версии следствия, в 2019–2021 годах по инициативе гендиректора Антона Иванова корпорация выдала несколько займов коммерческим организациям на выгодных для тех условиях. Должники не вернули предприятию 50 млн руб. Как считает следствие, за неприятие мер к возвращению долга Антон Иванов получил взятку в виде автомобиля стоимостью более 2,5 млн руб. Он вину отрицает. После заключения под стражу его обвинили в новых эпизодах получения взяток и превышении полномочий. По версии следствия, на посту главы БИК Антон Иванов получил от представителя фирмы «Промагрострой» взятку в виде ноутбука Lenovo стоимостью более 150 тыс. руб. за заключение договоров подряда на строительство домов. Превышение полномочий, как считают в СКР, выразилось в продаже земельных участков по заниженной стоимости. Ущерб госкорпорации оценивается в 10 млн руб.

Подробнее о деле Антона Иванова — в материале «Ъ»

Сергей Толмачев

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