Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Зеленский о подрыве «Северных потоков»: я бы никогда не действовал таким образом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никогда бы не отдал приказ о подрыве «Северных потоков». Он заверил, что на «сто процентов ничего не знал» об этом.

Фото: Vladislav Culiomza, Reuters

Фото: Vladislav Culiomza, Reuters

«Я президент и отдают приказы соответствующим образом... Ничего подобного Украина не делала. Я бы никогда не действовал таким образом»,— сказал господин Зеленский Politico.

Украинский лидер утверждает, что не знал о чьих-либо планах подорвать «Северные потоки». «Я сказал: "Покажите доказательства. Если предполагалось, что наши военные должны были сделать это, покажите нам доказательства"»,— добавил он.

Взрывы на «Северных потоках» произошли в сентябре 2022 года. РФ считает, что диверсию координировали спецслужбы США. Американский журналист Сеймур Херш в феврале 2023 года утверждал, что подрыв устроили США. По информации ряда американских и немецких СМИ, в диверсии могла принимать участие проукраинская группа. Как выяснила в июне The Washington Post, Вашингтон знал о планах Киева атаковать газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» за три месяца до инцидента.

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...