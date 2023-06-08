Зеленский о подрыве «Северных потоков»: я бы никогда не действовал таким образом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никогда бы не отдал приказ о подрыве «Северных потоков». Он заверил, что на «сто процентов ничего не знал» об этом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Vladislav Culiomza, Reuters Фото: Vladislav Culiomza, Reuters

«Я президент и отдают приказы соответствующим образом... Ничего подобного Украина не делала. Я бы никогда не действовал таким образом»,— сказал господин Зеленский Politico.

Украинский лидер утверждает, что не знал о чьих-либо планах подорвать «Северные потоки». «Я сказал: "Покажите доказательства. Если предполагалось, что наши военные должны были сделать это, покажите нам доказательства"»,— добавил он.

Взрывы на «Северных потоках» произошли в сентябре 2022 года. РФ считает, что диверсию координировали спецслужбы США. Американский журналист Сеймур Херш в феврале 2023 года утверждал, что подрыв устроили США. По информации ряда американских и немецких СМИ, в диверсии могла принимать участие проукраинская группа. Как выяснила в июне The Washington Post, Вашингтон знал о планах Киева атаковать газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» за три месяца до инцидента.

Леонид Уварчев