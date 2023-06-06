WP: у США были разведданные о планах Украины подорвать «Северный поток»

Вашингтон знал о планах Киева атаковать газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» за три месяца до инцидента. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на слитые военнослужащим разведывательного подразделения военно-воздушных сил Нацгвардии Джеком Тейшером данные. О планах Украины администрация Джо Байдена узнала от «близкого союзника».

Подробности плана, о которых ранее не сообщалось, были собраны европейской разведывательной службой и переданы ЦРУ в июне 2022 года. Сообщения европейской разведки были опубликованы в чат-платформе Discord, предположительно, Джеком Тейшером. WP получила копию от одного из онлайн-друзей Джека Тейшеры.

Отчет разведки был основан на информации, полученной от «человека на Украине». Информация источника не могла быть подтверждена оперативно, но ЦРУ поделилось отчетом с Германией и другими европейскими странами в июне 2022 года, по словам нескольких официальных лиц, которые говорили на условиях анонимности.

Весьма конкретные детали, в том числе количество оперативников и методы атаки, демонстрируют, что почти год у западных союзников были основания подозревать Киев в диверсии, отмечает WP. Официальные лица в нескольких странах подтвердили, что сводка разведданных, размещенная на Discord, действительно отражает то, что европейская служба сообщила ЦРУ. Украинские официальные лица не ответили на запросы о комментариях, также, как и Белый дом с ЦРУ.

О том, что к подрыву «Северных потоков» причастны США, объявил в феврале известный американский журналист Сеймур Херш. Утечка данных, в которой подозревается Джек Тейшера, обнаружилась в апреле.

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Мария Федотова