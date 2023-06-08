Президент Казахстана Токаев призвал к реформированию Совбеза ООН

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что Организация Объединенных Наций (ООН) в настоящее время остается единственной авторитетной «всеобщей глобальной организацией», но ее Совет Безопасности нуждается в реформировании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Касым-Жомарт Токаев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Касым-Жомарт Токаев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы не сможем справиться с текущими вызовами без комплексной реформы Совета Безопасности»,— заявил господин Токаев в ходе пленарной сессии международного форума «Астана» в казахстанской столице. Он предложил изменить Совбез ООН так, «чтобы голоса представителей "средних держав" там звучали более весомо и были услышаны».

По его мнению, в данный момент фактически происходит «подрыв основ мирового порядка, который был построен с момента создания ООН». Говоря о геополитической ситуации в мире, Касым-Жомарт Токаев отметил, что «мы являемся свидетелями возвращения "блокового мышления"».

Он полагает, что экономика используется различными акторами международной политики в качестве оружия. «Сама экономическая политика открыто используется в качестве оружия. Это противостояние включает в себя санкции и торговые войны, целенаправленную долговую политику, ограничение доступа или изолирование от источников финансирования, а также контроль над инвестициями»,— пояснил президент Казахстана.

Господин Токаев ранее занимал различные высокие должности в структуре ООН. В 2011–2013 годах нынешний президент Казахстана был заместителем генерального секретаря ООН, генеральным директором отделения ООН в Женеве, а также личным представителем генерального секретаря ООН на Конференции по разоружению.

В мае премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что ООН и ее Совет Безопасности (его пять постоянных членов — Великобритания, Китай, Россия, США и Франция) так и останутся «говорильней», если не будут отражать реалии современного мира. По его мнению, в Совбез ООН необходимо как можно скорее включить страны Латинской Америки, Африки и Азии.

В феврале МИД Японии призвал к реформе Совбеза ООН, обвинив Россию в злоупотреблении статусом постоянного члена совета. О необходимости реформы всемирной организации также неоднократно говорил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Российские власти считают, что любые инициативы по реформированию ООН и ее руководящих органов и структур должны быть приняты «на основании общего консенсуса» всех государств—членов организации.

Александр Кислов