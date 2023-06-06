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Главные новости за 6 июня. Белгород, Воронеж, Курск, Липецк, Орел

Почти 560 снарядов было выпущено 5 июня со стороны Украины по Белгородской области.

Евгений Пригожин опроверг выдвижение представителя ЧВК «Вагнер» на выборы губернатора Воронежской области.

В Липецкой области хотят создать третье именное подразделение для участия в СВО.

У вышедшего в Суперлигу курского волейбольного клуба «ЮЗГУ-Атом» может смениться название и спонсоры.

Офицер Курского научно-исследовательского института Минобороны получил восемь лет строгого режима по делу о госизмене.

Суд в Орле вынес приговор четырем «черным риелторам» за хищение более 92 млн рублей.

Основное имущество белгородского племзавода «Разуменский» продано за 289 млн рублей владельцу местного сельхозпредприятия.

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