Главные новости за 6 июня. Белгород, Воронеж, Курск, Липецк, Орел

Почти 560 снарядов было выпущено 5 июня со стороны Украины по Белгородской области.
Евгений Пригожин опроверг выдвижение представителя ЧВК «Вагнер» на выборы губернатора Воронежской области.
В Липецкой области хотят создать третье именное подразделение для участия в СВО.
У вышедшего в Суперлигу курского волейбольного клуба «ЮЗГУ-Атом» может смениться название и спонсоры.
Офицер Курского научно-исследовательского института Минобороны получил восемь лет строгого режима по делу о госизмене.
Суд в Орле вынес приговор четырем «черным риелторам» за хищение более 92 млн рублей.
Основное имущество белгородского племзавода «Разуменский» продано за 289 млн рублей владельцу местного сельхозпредприятия.