Суд в Орле вынес приговор четырем «черным риелторам» за хищение более 92 млн рублей

Заводской райсуд Орла вынес приговор по уголовному делу в отношении четырех членов организованной группы, обвиняемых в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с недвижимостью. Потерпевшими стали 62 гражданина, которым причинен ущерб на 92,6 млн руб., сообщили в прокуратуре региона.

Имена осужденных не называются. Суд установил, что в 2014–2018 годах они похищали деньги граждан, обращавшихся в ООО «ДОН — Дом орловской недвижимости» для покупки жилья. Компания заключала соглашения, по которым должна была бронировать и приобретать недвижимость для клиентов.

Граждан в деятельности «риелторов» привлекала возможность выгодно вложить средства: для этого они предоставляли займы организатору преступной группы с целью «покупки квартир от застройщиков» якобы по пониженной цене.

В действительности деньги осужденные расходовали по своему усмотрению.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов региональных УФСБ и УМВД. Суд согласился с позицией обвинения и назначил подсудимым от пяти до семи лет лишения свободы со штрафами от 600 до 800 тыс. руб. Для возмещения ущерба наложен арест на имущество осужденных общей стоимостью более 45 млн руб.

Олег Мухин

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