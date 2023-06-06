Почти 560 снарядов было выпущено 5 июня со стороны Украины по Белгородской области

За 5 июня по Белгородской области было выпущено 558 снарядов со стороны Украины. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Больше других был обстрелян Шебекинский городской округ, по которому выпущена 491 единица различных боеприпасов.

В городе Шебекино удары наносились «в большинстве своем» по жилым массивам. Осколочное ранение кисти получил мужчина. Число разрушенных и поврежденных домовладений и автомобилей власти уточняют.

В Новой Таволжанке зафиксировано 105 прилетов. Кроме того, противник 12 раз сбрасывал с беспилотников взрывные устройства на жилые дома. Повреждено около 20 домовладений.

По селу Муром выпущено 20 артиллерийских снарядов. Никто не пострадал, а количество повреждённых домовладений и автомобилей уточняется. Пострадавших и разрушений нет в Графовке и Безлюдовке, которые 12 и 15 раз обстреляли из «Града».

Еще восемь снарядов пришлись на хутор Терезовка, семь — на поселок Ленинский, шесть — на хутор Балки и пять — на село Красное. Пострадавших и разрушений нет.

В Грайворонском горокруге зафиксировано 49 прилетов. Причем 42 из миномета обстреляли село Глотово – били из миномета. Контужен 14-летний мальчик, который в момент обстрела находился на улице. Повреждены производственное помещение сельхозпредприятия и одно частное домовладение. Еще четыре снаряда выпущено по Козинке, два — по Почаеву, один — по Сподарюшину. Пострадавших и разрушений нет.

В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено девять минометных и пять артиллерийских снарядов. Никто не пострадал, разрушений нет. Кроме того, в селе Драгунское с беспилотника сброшено самодельное взрывное устройство, повредившее один из энергетических объектов. Пострадавших нет. Также в результате работы ПВО в поселке Разумное осколками повреждены домовладение, летняя веранда кафе, кровля теплицы, линия электропередачи и 11 автомобилей. Никто не пострадал.

В Борисовском районе под минометный обстрел попало село Цаповка. Пострадавших и разрушений нет.

В Краснояружском районе два артиллерийских снаряда пришлись на окраину села Вязовое. Пострадавших и разрушений нет.

В Волоконовском районе один минометный снаряд выпущен по хутору Старый. Никто не пострадал, разрушений нет.

Над Белгородом дважды сработала система ПВО по воздушным целям. Пострадавших нет, но были повреждения два служебных автомобиля.

Об очередной попытке захода боевиков в Белгородскую область читайте в материале «Ъ-Черноземье» «На диверсантов вышла только артиллерия».

Александр Прытков

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