У вышедшего в Суперлигу курского волейбольного клуба «ЮЗГУ-Атом» может смениться название и спонсоры

Женский волейбольный клуб «ЮЗГУ-Атом» из Курска, по итогам сезона завоевавший право выступать в высшем российском дивизионе — Суперлиге, может сменить название и спонсоров. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

«Это (переход в Суперлигу.— “Ъ-Черноземье”) высокий уровень и большая ответственность, которые потребуют и нового состава спонсоров. Кроме того, планируется, что команда поменяет свой домашний зал. По этой причине существующее сегодня название клуба теряет актуальность. Предлагаю курянам вместе подумать над его новым именем. Надеюсь, оно принесет нашим девушкам удачу».

Нынешнее название клуба связано с его спонсорами. Ими долгое время выступали Юго-Западный государственный университет и «Атомэнергосбыт». Теперь, отметил господин Старовойт, «спонсоры нужны посерьезнее».

Варианты нового названия господин Старовойт предложил писать в комментариях к сообщению на его странице во «ВКонтакте». Для финального голосования «лучшие из них» выберет сама команда.

Как «ЮЗГУ-Атом» пробился в Суперлигу — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин