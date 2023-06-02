Генсек НАТО призвал страны альянса заключать больше контрактов на производство боеприпасов

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал государства—члены альянса заключать больше контрактов с оборонными компаниями о производстве боеприпасов, потому что их запасы истощаются. Об этом генсек НАТО заявил агентству Bloomberg по итогам встречи министров иностранных дел стран блока в Осло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Йенс Столтенберг

Фото: Reuters Йенс Столтенберг

Фото: Reuters

«Что нам нужно, так это подписание контрактов (с оборонными компаниями.— "Ъ"), потому что тогда промышленность будет готова инвестировать и наращивать производство... До сих пор союзники истощали запасы (боеприпасов.— "Ъ"), чтобы иметь возможность поддержать Украину,— это неустойчивый путь, поэтому нам необходимо наращивать производство, чтобы выполнить эти новые и более амбициозные задачи»,— сказал господин Столтенберг.

Генсек сообщил агентству, что НАТО пригласил представителей оборонной промышленности на совещание министров обороны альянса, которое пройдет в Брюсселе в конце июня. Он также надеется, что союзники согласуют план регулирования оборонной промышленностью по итогам саммита в Вильнюсе, который пройдет 11–12 июля. По словам господина Столтенберга, в плане будет указано, как наращивать производство боеприпасов и объемы совместных закупок, а также как обеспечить операционную совместимость и стандартизацию.

23 мая министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что страна столкнулась с нехваткой оружия после его поставок Украине. Министр уточнил, что все отправившие помощь Украине члены НАТО обеспокоены вероятностью дефицита некоторых вооружений.

Ранее главы МИДов стран ЕС согласовали план по производству миллиона артиллерийских снарядов для Украины. 13 апреля Евросовет одобрил план снабжения Украины боеприпасами на €1 млрд через Фонд мира. 1 июня инициативу одобрил Европарламент. МИД Украины критиковал ЕС за «неспособность реализовать» инициативу. В начале апреля The Washington Post сообщила со ссылкой на источник в ВСУ о нехватке боеприпасов у украинской армии.

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Эрдни Кагалтынов