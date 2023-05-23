Министр обороны Литвы заявил о нехватке оружия из-за поставок Украине

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в интервью Breaking Defense заявил, что страна столкнулась с нехваткой оружия после его поставок Украине. По его словам, Вильнюс передал Киеву военной помощи около $500 млн.

Господин Анушаускас рассказал, что Литва, в частности, отправила Украине все свои ПЗРК Stinger. Министр уточнил, что все отправившие помощь Украине члены НАТО обеспокоены вероятностью дефицита некоторых вооружений.

«Некоторые мощности нельзя быстро заместить, быстро компенсировать. Поэтому мы решили заменить их другими мощностями. Например, мы передали все Stinger, но мы заменили эту мощность другими средствами ПВО»,— пояснил он.

Литва еще в феврале 2022 года передала Украине партию ПЗРК Stinger и направила своих военных, чтобы помочь с обучением ВСУ. Кроме того, Вильнюс направлял Киеву автоматы Калашникова, бронированные машины М113, боеприпасы и снаряжение. Жители Литвы также собрали €5 млн на закупку турецких беспилотников Bayraktar для Украины.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер