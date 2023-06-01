Европарламент одобрил увеличение производства боеприпасов

Европарламент большинством голосов принял разработанный Еврокомиссией план по увеличению производства боеприпасов в странах Евросоюза для Украины и восполнения собственных запасов. Законопроект поддержали 446 депутатов, 67 выступили против, 112 воздержались, говорится в сообщении Европарламента.

ЕС выделит для расширения производства €500 млн из своего бюджета и до €1 млрд из внебюджетного Фонда мира. Предполагается «увеличение производственных мощностей ЕС для решения проблемы нехватки оборонной продукции, в частности боеприпасов класса "земля—земля", артиллерийских боеприпасов, ракет и их компонентов».

Главы МИДов и министры обороны стран ЕС в марте договорились о схеме поставок Украине обычных боеприпасов. Они согласовали поставку 1 млн снарядов для артиллерийских систем, на что, как предполагалось, государства Евросоюза потратят около €2 млрд. Евросовет в апреле одобрил план снабжения Украины боеприпасами на €1 млрд через Фонд мира. Однако уже после этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выражал разочарование «неспособностью ЕС реализовать собственное решение».

О подготовке Украины к контрнаступлению — в материале «Ъ» «Запад на фронте ждет перемен».

Леонид Уварчев