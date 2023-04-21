Кулеба раскритиковал ЕС за неспособность закупить боеприпасы для Украины

Власти Украины разочарованы тем, что страны Евросоюза (ЕС) не могут выполнить собственный план по закупке боеприпасов для нее, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. По его словам, для Украины «цена бездействия измеряется человеческими жизнями».

«Неспособность ЕС реализовать собственное решение о совместных закупках боеприпасов для Украины вызывает разочарование. Это проверка того, обладает ли ЕС стратегической автономией в принятии новых важных решений в области безопасности»,— написал министр в Twitter.

В феврале Эстония предложила ЕС вложить около $4,3 млрд в совместную закупку 1 млн боеприпасов для Украины. В конце марта главы МИДов и министры обороны стран Европы согласовали схему поставок. Этот план блокировала Франция, выступившая против закупки недостающих снарядов в третьих странах. Тем не менее 13 апреля Евросовет одобрил план снабжения Украины боеприпасами на €1 млрд через Фонд мира.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в материале «Ъ».

Лаура Кеффер