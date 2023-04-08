WP сообщила о нехватке снарядов у ВСУ

Американская газета The Washington Post (WP) сообщает, что вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают серьезную нехватку боеприпасов и вынуждены собирать неразорвавшиеся снаряды ВС РФ. О нехватке боеприпасов заявил один из командиров, которого WP из соображений безопасности идентифицирует по позывному «Паук». Украинский военный чиновник, говоривший на условиях анонимности, заявил, что ВСУ используют около 7,7 тыс. снарядов в день. ВС РФ, по некоторым оценкам, в три раза больше.

«У нас не так много боеприпасов, поэтому мы мало работаем»,— сказал «Паук».

В районах, которые российские войска оставили, солдаты ВСУ ходят по заминированным полям и лесам в поисках брошенных боеприпасов, сообщает WP. В подпольных мастерских на востоке Украины они используют 3D-принтеры и перерабатывают неразорвавшиеся боеприпасы для создания альтернативных, пишет издание.

ВСУ испытывают дефицит снарядов для орудий советский времен, для поставленной Западом артиллерии подходят снаряды калибра 155 мм, которых пока больше, но не хватает орудий, отмечает WP.

Сейчас западные страны пытаются нарастить производство боеприпасов. В феврале генсек НАТО Йенс Столтенберг предупреждал, что «текущие темпы расходов Украины на боеприпасы во много раз превышают наши нынешние темпы производства».

«Мы невероятно прозрачны с украинцами, поэтому они действительно хорошо понимают, какие боеприпасы мы планируем предоставить и когда мы планируем их предоставить»,— говорил на условиях анонимности журналистам высокопоставленный представитель Минобороны США.

Страны, в которых до сих пор имеются запасы 152-мм и 122-мм снарядов советского образца,— это в основном бывшие советские республики, сообщает WP, отметив, что многие из них не решаются продавать эти снаряды Украине из-за своих связей с Россией.

В марте страны ЕС согласились поставить Украине 1 млн артиллерийских снарядов в течение 12 месяцев. Газета Politico сообщала, что страны Евросоюза не могут решить, каким образом заключать контракты для закупки боеприпасов: исключительно с компаниями из ЕС или и с производителями из других стран.

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Мария Федотова