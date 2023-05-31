Главные новости за 31 мая. Белгород, Воронеж, Липецк, Орел, Тамбов

300 детей из Белгородской области разместят в Семилукском районе Воронежской области.

«Орловский кабельный завод» увеличил выручку в 2022 году с 888 млн до 1,3 млрд рублей.

По Белгородской области выпустили более 250 снарядов за прошедшие сутки.

Бывший главный дорожник Липецкой области Валентин Малахов получил штраф за злоупотребление полномочиями.

Глава СКР Бастрыкин поручил проверить законность строительства дублера Московского проспекта в Воронеже.

В Тамбовской области выявлен второй случай кори.

Воронежская прокуратура обжаловала отсрочку от колонии для дочери бывшего главы Новоусманского района Любови Овчинниковой.