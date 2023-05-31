300 детей из Белгородской области разместят в Семилукском районе Воронежской области

Детей, которых сегодня начали вывозить из Шебекинского и Грайворонского округов, разместят в лагере «Ландыш» Семилукского района. Об этом рассказали в правительстве Воронежской области.

«По договоренности между воронежским и белгородским губернаторами Александром Гусевым и Вячеславом Гладковым сегодня наш регион начинает принимать белгородских детей на летний отдых. Их разместят в лагере “Ландыш” Семилукского района. Ожидается, что оба главы региона лично проконтролируют отправку и размещение 300 детей»,— сообщили в правительстве Воронежской области.

Там пояснили, что речь идет о договоренностях, которые были достигнуты еще несколько недель назад: «Вместе с этим, правительство Воронежской области, как и прежде, готово оказывать поддержку соседям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации — по их запросу».

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что речь идет о вывозе «первых 300 детей», которые будут отправлены в Воронежскую область сегодня.

Ночью в результате массированного обстрела города Шебекина Белгородской области в 3:13 пострадали четыре человека, погибших нет. Кроме того, снарядами «Града» выбиты окна, посечены фасады и кровля в восьми многоквартирных и четырех частных домах, а также в школе и двух административных зданиях. Один магазин полностью сгорел. Повреждены 12 автомобилей.

Подробнее о том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции.

Мария Старикова