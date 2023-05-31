Глава СКР Бастрыкин поручил проверить законность строительства дублера Московского проспекта в Воронеже

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил руководителю воронежского управления Кириллу Левиту доложить о ходе проведения проверок и установленных обстоятельствах при строительстве дублера Московского проспекта. Об этом сообщили в ведомстве.

Жители Воронежа обратились к Александру Бастрыкину через социальные сети. По мнению горожан, строительство дороги «в непосредственной близости» от жилого сектора «не отвечает требованиям безопасности и экологических норм». Также жители сообщили о вырубке 400 деревьев, высаженных в 1980-х годах.

Кроме того, воронежцы пожаловались на возможное нарушении прав при строительстве пятиэтажного здания в другом районе города. «В результате ведущихся работ и проезда тяжелой строительной техники на строениях близлежащих домов образовались повреждения, дорога приходит в негодное состояние», — рассказали в СКР.

Дублер Московского проспекта длиной 8,6 км планируется построить в три этапов. Стоимость работ от проспекта от улицы Антонова-Овсеенко до проспекта Труда с последующим выходом на Московский проспект, улицы 9 Января и Кольцовскую оцениваются вместе с разработкой проекта в 2,5 млрд руб. Дорога свяжет улицы Антонова-Овсеенко и Кольцовскую через улицы 60-й Армии, Солнечную, Свободы с расширением отдельных участков.

Подрядчиком на первом этапе стало местное ООО «СМУ-90». Компания за 1,6 млрд руб. до 2024 года построит 1,5 км от улицы Владимира Невского до Хользунова.

О планах властей Воронежа по развитию дорожной инфраструктуры до 2041 года читайте в материале «Ъ-Черноземье» «"Это некая фантазия"».

Александр Прытков

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