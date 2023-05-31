«Орловский кабельный завод» увеличил выручку в 2022 году с 888 млн до 1,3 млрд рублей

АО «Орловский кабельный завод», производитель медных и алюминиевых кабелей и проводов, увеличил выручку по итогам 2022 года, следует из данных Rusprofile. Показатель вырос с 888,1 млн руб. до 1,29 млрд руб. — на 45%. Чистая прибыль при этом уменьшилась на 76% — c 7,14 до 1,72 млн руб.

Дебиторская задолженность АО уменьшилась на 76% и составила 26 млн руб., кредиторская — выросла на 30%, до 337 млн руб.

АО «Орловский кабельный завод» выпускает и продает популярные марки медных и алюминиевых кабелей и проводов. Единственный владелец на 2021 год — Мехти Алы Оглы Исмаилов, более актуальных данных нет. По данным правительства Орловской области, с 2002 года «ОКЗ» являемся одним из ведущих производителей и поставщиков кабеля для строительных и монтажных организаций, производственных предприятий и DIY-сетей. В конце 2022 года АО «Орловский кабельный завод» завершил активную фазу реализации нацпроекта «Производительность труда», в результате чего предприятию удалось сократить время протекания процесса на пилотном потоке с пяти до трех дней. Незавершенное производство сократилось с 9 700 кг до 5 600 кг, выработка на человека увеличилась с 5 600 м на человека до 7 840 м на участке бухтовки. Гендиректор — Людмила Семенова.

В правительстве Орловской области недавно сообщали, что АО «Орловский кабельный завод» ведет переговоры с ООО «Фригогласс Евразия» (входит в структуру греческого концерна Frigoglass) по организации производства электрических шнуров и вилок для комплектования производимого торгового холодильного оборудования.

Мария Старикова