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Главные новости за 30 мая. Белгород, Воронеж, Курск, Орел

Украинские силовики из ствольной артиллерии обстреляли пункт временного размещения, где были размещены жители отселенного села Середа Шебекинского округа Белгородской области. Погиб один человек, двое в тяжелом состоянии находятся в реанимации.

В Курской области простились с тремя погибшими участниками спецоперации.

Воронежский областной суд изменил приговор Центрального райсуда Воронежа, который назначил гражданину США Роберту Гилману четыре с половиной года колонии общего режима за нападение на полицейского (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Наказание смягчено на год — до трех с половиной лет лишения свободы.

Региональное отделение «Единой России» в Воронежской области сообщило об исключении из партии члена совета депутатов Лискинского городского поселения и местного бизнесмена Анатолия Шабанова, которого накануне родственники погибшей под колесами внедорожника Lexus пожилой женщины обвинили в ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

В Орле вынесен приговор трем участникам финансовой пирамиды, ущерб от которой превысил 290 млн рублей.

Глава частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин выступил с резкой критикой качества организации обучения бойцов территориальной обороны в Белгородской области.

В апреле 2023 года в Воронежской области рынок ипотеки начал восстановительный рост после спада на протяжении всего первого квартала. По данным регулятора, рост выдач ипотеки на квартиры в новостройках и другие виды нового жилья в апреле составил 173% к рекордно низким показателям начала года.

Прокуратура добивается признания недействительными отдельных положений правил благоустройства Курска.

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