В Курской области простились с тремя погибшими участниками спецоперации

Еще три курянина погибли в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили в правительстве региона.

23 мая в Сватово Луганской народной республики получил смертельные ранения житель села Толкачевка Конышевского района Алексей Токаренко. Ему было 44 года.

22 мая от тяжелых ран в одном из московских госпиталей умер житель села Кулига Обоянского района Алексей Лубенцов 1987 года рождения. Он был мобилизован и выполнял задачи под Луганском, где и получил ранения.

25 марта на территории ДНР погиб 45-летний доброволец из Курска Юрий Халеев. Он представлен к государственной награде.

Как территорию Черноземья обстреливают с Украины 30 мая — в онлайн-трансляции.

Олег Мухин